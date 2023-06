Inflation bremst Bundesbank erwartet Dämpfer für die Wirtschaft in diesem Jahr

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank unter anderem wegen der hartnäckig hohen Inflation in diesem Jahr leicht schrumpfen. Sie erhole sich nur mühsam von den Krisen der vergangenen drei Jahre, teilte die Bundesbank in ihren am Freitag veröffentlichten halbjährlichen Wirtschaftsprognosen mit. „Die deutsche Wirtschaft ringt vor allem noch mit den Folgen der hohen Inflation. Diese schmälert die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger,“ erklärte Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Nach den Bundesbank-Prognosen wird die Wirtschaftsleistung 2023 voraussichtlich kalenderbereinigt um 0,3 Prozent schrumpfen. In der Dezember-Prognose hatte sie noch einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent veranschlagt.