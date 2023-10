Inflation: Britische Inflationsrate stagniert überraschend

Die britische Inflationsrate ist unter den größten Volkswirtschaften Westeuropas nach wie vor die höchste. In Frankreich und Italien war die Teuerung mit 5,7 beziehungsweise 5,6 Prozent zuletzt niedriger ausgefallen. In Deutschland lag sie im September bei 4,5 Prozent. „Wie wir in anderen G7-Ländern gesehen haben, fällt die Inflation selten geradlinig, aber wenn wir uns an unseren Plan halten, erwarten wir, dass sie in diesem Jahr weiter runtergeht“, sagte Finanzminister Jeremy Hunt zu den Daten.