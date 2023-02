Inflation: Bundesbank-Präsident Nagel stellt weitere Zinsschritte in den Raum

Es sei relativ klar, was auf der März-Sitzung zu geschehen habe, sagte Nagel. „Und ich sehe uns noch nicht in diesem restriktiven Bereich, über den in der Presse viel gesprochen wird“, merkte er an. Daher sei noch eine Wegstrecke zu gehen. Wann diese zu Ende sein werde und welches Plateau an Zinsen dann erreicht werde, könne er aus heutiger Sicht nicht sagen. Unter einem restriktiven Zinsniveau verstehen Volkswirte ein Zinsniveau, mit dem eine Volkswirtschaft gebremst wird.