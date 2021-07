Inflation „Der Anstieg der Inflation wird anhaltend sein“

Die Märkte hat das nicht gejuckt.

Das muss man abwarten. Gerade in der derzeit wirtschaftlich unsicheren Phase können fehlerhafte Prognosen die Glaubwürdigkeit der EZB beschädigen. Es ist schon auffällig, dass gerade in Zeiten steigender Inflation die Prognosen der Zentralbank dem wachsenden Preisauftrieb hinterherzuhinken scheinen. Die Glaubwürdigkeit der EZB könnte weiter leiden, wenn sich die derzeit als vorübergehend angekündigte Inflation über zwei Prozent als persistent erweisen sollte. Andererseits kommuniziert die EZB über andere Kanäle aus meiner Sicht sehr wohl, dass der Inflationsdruck deutlich steigen wird. So hat sie beispielsweise zuletzt ihr Inflationsziel nach oben korrigiert und signalisiert, dass die Geldpolitik weiterhin sehr expansiv bleiben wird. Das kann auch dahingehend interpretiert werden, dass die EZB die Inflationserwartungen anheben will. Durch höhere Inflation würde sie den hoch verschuldeten Eurostaaten helfen, ihr Schuldenproblem zu lösen.