Inflation: „Der Kampf ist noch nicht gewonnen“

Insgesamt gibt es also leichte Entspannung an der Preisfront – doch für eine Entwarnung ist es zu früh. „Die Inflation dürfte in den kommenden Monaten nur langsam sinken. Der Kampf ist noch nicht zu Ende“, warnt Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des Münchner ifo Instituts. Eine Unternehmerumfrage des Instituts hat soeben ergeben, dass vor allem viele konsumnahe Unternehmen in Deutschland ihre Preise erhöhen wollen. Der entsprechende Indikator kletterte im Januar von 32,3 auf 32,9 Punkte.