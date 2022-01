Inflation „Die große Welle für die Konsumenten kommt erst noch“

Auch aus dem Ausland melden sich Ökonomen zu Wort: „Das weitere Festhalten an einer ultralockeren Geldpolitik ist fehl am Platze“, warnt Jim O’Neill, ehemaliger Chefvolkswirt und Vorsitzender von Goldman Sachs Asset Management in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. „Wir hätten schon längst zu einem Verhältnis zurückkehren müssen, in dem die inflationsbereinigten Zinssätze einen gewissen Gleichklang mit dem Potenzialwachstum der Volkswirtschaften haben“.



Zwar dürften die Verbraucherpreise in Deutschland ab diesem Januar zunächst langsamer steigen als im vergangenen Jahr. Grund sind statistische Basiseffekte, etwa die Anhebung der Mehrwertsteuer Anfang 2021. Dieser Preiseffekt fällt bei der (auf Jahressicht berechneten) Inflationsrate in diesem Januar weg.