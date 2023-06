Inflation: Erzeugerpreise in der Landwirtschaft sinken erstmals seit zwei Jahren

Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucher künftig bei den Lebensmittelpreisen entlastet werden. Nahrungsmittel verteuerten sich im Mai zwar mit 14,9 Prozent erneut deutlich, allerdings nicht mehr so stark wie im April mit 17,2 Prozent. Das trug dazu bei, dass die Inflationsrate mit 6,1 Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr fiel. Sinkende Erzeugerpreise kommen in der Regel zeitverzögert auch bei den Verbrauchern an.