Die Finanzmärkte blicken aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde möglicherweise zu optimistisch auf die Konjunkturaussichten. „Dies macht die Bewertungen anfällig für eine Bandbreite an möglichen negativen Überraschungen, sei es beim Wachstum, bei der Inflation, bei der Geldpolitik oder den Unternehmensgewinnen“, warnte Lagarde am Freitag in einer Erklärung zum Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. „Auch auf den Immobilienmärkten, wo das Potenzial für eine Preiskorrektur zugenommen hat, gibt es weiterhin erhöhte Verwundbarkeiten“, fügte sie hinzu.