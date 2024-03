Inflation: Fed-Direktor sieht keinen Grund zur Eile für Zinssenkungen

Angesichts der jüngsten Inflationsdaten in den USA sieht der US-Notenbankdirektor Christopher Waller gerade keinen Grund zur Eile für eine Zinswende. Ausschließen wolle er eine Zinssenkung in diesem Jahr aber nicht, sagte Waller laut Redetext bei einem Auftritt am Economic Club of New York am Mittwochabend (Ortszeit).