Inflation im November Inflationsrate springt auf 5,2 Prozent – höchster Wert seit 1992

Experten achten nun genau darauf, wie sich die Löhne entwickeln. Viele Ökonomen befürchten eine Spirale aus stark steigenden Preisen und Löhnen, durch die sich die Inflation verfestigen könnte. Die rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder bekommen 2,8 Prozent mehr Geld und einen steuerfreien Corona-Bonus von 1300 Euro, wie Gewerkschaften und Arbeitgeber am Montag mitteilten. „Dieser Abschluss wird keine Lohn-Preis-Spirale ins Drehen bringen“, sagte Chefvolkswirt Holger Schmieding von der Berenberg Bank dazu. Etwas vorsichtiger ist ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Er sieht in dem Abschluss einen Hinweis auf eine „sanfte Lohn-Preis-Spirale“, wie der Experte sagt. „Eine Spirale, die über 2022 hinaus anhalten wird.“ Das müsse aber nicht schlimm sein, so lange die Lage sich 2023 wieder stabilisiere. In diesem Szenario wären höhere Löhne ein sehr willkommener Teilausgleich für den aktuellen Kaufkraftverlust.



