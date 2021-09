Inflation im September Deutsche Inflationsrate erstmals seit 1993 über Vier-Prozent-Marke

Im August hatte die Inflationsrate bundesweit noch bei 3,9 Prozent gelegen. Von Reuters befragte Ökonomen rechneten nun mit einem Wert von 4,2 Prozent. Experten zufolge ist damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. „Wir werden in den nächsten Monaten noch höhere Inflationsraten bekommen“, sagte kürzlich der Konjunkturchef des Münchner Ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser. „Sie wird vielleicht in Richtung fünf Prozent gehen.“ Die starke Teuerung ist dem Bankenverband zufolge auf temporäre Sondereffekte zurückzuführen wie dem extrem niedrigen Ausgangsniveau bei den Rohstoffpreisen, Pandemie- und Lockdown-bedingten Nachholeffekten oder der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung im Kampf gegen die Corona-Krise in der zweiten Jahreshälfte 2020.



