Inflation in Grafiken Das Inflationsdrama in fünf Grafiken

Im Mai schossen die Kosten für die Lebenshaltung in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr in die Höhe. Es war die die höchste Teuerungsrate seit 1952. In der Abgrenzung des für europäische Vergleiche harmonisierten Verbraucherpreisindex lag die Inflationsrate in Deutschland sogar bei 8,7 Prozent. Im Durchschnitt der Eurozone sieht es kaum besser aus. Die Verbraucherpreise in der Währungsunion legten im Mai nach vorläufigen Berechnungen um 8,1 Prozent zu.