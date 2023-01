Inflation: Japans Kernverbraucherpreise übertreffen BOJ-Ziel um das Doppelte

Die japanische Zentralbank behielt am Mittwoch ihre ultralockere Geldpolitik bei, hob jedoch ihre Inflationsprognosen in den neuen vierteljährlichen Prognosen an, da die Unternehmen die höheren Rohstoffkosten weiterhin an die Haushalte weitergeben. Analysten gehen davon aus, dass die BOJ ihre Zinskontrollpolitik bald beenden und die Zinssätze weiter ansteigen lassen wird.