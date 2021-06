Inflation „Jetzt schlagen die exorbitant gestiegenen Holzpreise durch“

WirtschaftsWoche: Herr Wohlrabe, das ifo Institut hat 9000 Unternehmen zu ihren Preisplanungen in den kommenden drei Monaten gefragt. Ergebnis: Immer mehr Firmen wollen an der Preisschraube drehen. Welche Branchen sind am stärksten betroffen?

Klaus Wohlrabe: Der Trend zieht sich fast durch die gesamte Wirtschaft. Er hat im Januar begonnen und sich Monat für Monat verstärkt. Das ist wie ein ökonomischer Dominostein: Ein Zulieferer gibt steigende Kosten an einen Zwischenproduzenten weiter und der wälzt die höheren Preise wiederum auf seine Kunden ab. Bei unserer Umfrage haben wir die Prozentzahl der Firmen, die Preise erhöhen wollen, mit der Prozentzahl verglichen, die das nicht vorhaben und die Differenz in so genannten Saldenpunkten ermittelt. Herausgekommen sind Werte, wie wir sie noch nie oder zumindest seit der Wiedervereinigung nicht mehr gesehen haben. Im Maschinenbau liegt der Wert bei 43 Punkten, bei elektrischen Ausrüstungen bei 47,5, im Metallbereich bei 50.