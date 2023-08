Inflation: Kerninflation hat laut EZB wohl den Höhepunkt überschritten

Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz der EZB, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit mittlerweile bei 3,75 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit 23 Jahren. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte betont, dass die EZB weiter datenabhängig vorgehen werde. Sowohl Zinserhöhungen als auch eine Zinspause seien möglich. Die nächste EZB-Zinssitzung steht am 14. September in Frankfurt an.