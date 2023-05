Inflation: Lagarde – Zinsen im Kampf gegen Inflation auf ausreichend hohes Niveau anheben

EZB-Chefin Christine Lagarde will im Kampf gegen die ausufernde Inflation entschlossen vorgehen. Nach Jahren zu niedriger Teuerung sei sie nun zu hoch und dürfte zu lange zu hoch bleiben, betonte die Französin in einem am Mittwoch veröffentlichten Blog anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Europäischen Zentralbank (EZB). Das mindere den Wert des Geldes, verringere die Kaufkraft und treffe Menschen sowie Unternehmen im gesamten Euroraum: „Ganz besonders die Schwächsten in unserer Gesellschaft“, fügte sie hinzu.