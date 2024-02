Inflation Luxusgut Obst: Darum steigen die Preise so rapide an

Wer knapp bei Kasse ist, sollte aktuell nicht zu viel Obstsalat essen. In kaum einem anderen Warensegment schlägt die Inflation aktuell so stark zu wie bei Obst. Die Preise lagen nach Daten des Statistischen Bundesamts im Januar 2024 um 10,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat – obwohl die Inflationsrate insgesamt nur bei 2,9 Prozent lag. Gemüse verteuerte sich um rund acht Prozent. Keine andere Produktgruppe im Verbraucherpreisindex verzeichnet derart hohe Sprünge. Wenn die Wiesbadener Statistikbehörde am Mittwoch vorläufige Zahlen für den Monat Februar präsentiert, dürfte sich an dieser Schere nur wenig geändert haben.