Inflation: Österreichs Notenbankchef will Zinsanhebung nicht ausschließen

Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann erteilt Börsenspekulationen auf rasche Zinssenkungen eine klare Absage. Mit einer baldigen Senkung der Zinsen sei nicht zu rechnen, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag am Rande einer Konferenz in Wien. „Irgendwann wird das geschehen, aber im Moment sehe ich das nicht.“