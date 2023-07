Inflation: Schweizer Inflation sinkt in Zielbereich der Notenbank

Die Schweiz sei der erste Währungsraum, in dem sowohl die tatsächliche Inflation als auch die Kerninflation wieder innerhalb des Zielbereichs der Zentralbank lägen, erklärte Safra Sarasin-Ökonom Karsten Junius. „Dies wird jedoch nichts an der Einschätzung der SNB ändern, da sich wichtige Preiskomponenten in den kommenden Quartalen wahrscheinlich ändern werden“, so Junius weiter. So dürften sich etwa Mieten und Elektrizität verteuern. Junius rechnet damit, dass die SNB die Leitzinsen im September um weitere 25 Basispunkte auf zwei Prozent anhebt.