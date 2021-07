Inflation Steigende Verbraucherpreise: Noch sind die Portemonnaies „gut gefüllt“

Doch es gibt einen Faktor, der den von vielen Experten erwarteten Konsumboom in der zweiten Jahreshälfte bremsen könnte – die seit Monaten steigende Inflation. Am 29. Juli gibt das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für den Monat Juli ab, und Analysten erwarten dann eine erneute Steigerung. Im Juni lag die Teuerungsrate nach vorläufigen Berechnungen bei 2,3 Prozent, nachdem sie im Dezember noch bei minus 0,3 Prozentpunkten gelegen hatte. Den endgültigen Wert für den vergangenen Monat will das Statistische Bundesamt am heutigen Dienstag veröffentlichen.