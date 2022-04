Inflation steigt auf 7,4 Prozent Was nach dem Inflations-Schock bei Öl und Gas zu erwarten ist

Ulrich Leuchtmann ist Chef-Rohstoffanalyst der Commerzbank in Frankfurt.



WirtschaftsWoche: Herr Leuchtmann, die Rohstoffpreise fahren gerade Achterbahn. Liegt das nur am Ukraine-Krieg?

Ulrich Leuchtmann: Nicht nur. Der Markt ist wegen der coronabedingten Lieferkettenprobleme ohnehin angespannt. Und jetzt kommen noch Konjunktursorgen und Zinserhöhungen der Notenbanken hinzu. Aber klar, auch Krieg spielt eine große Rolle für die Unruhe an den Rohstoffmärkten. Die höchsten Preisausschläge der vergangenen Monate sehen wir bei Kohle und Nickel – also bei zwei Rohstoffen, für die Russland ein wichtiger Lieferant ist. Der Preis für Nickel, das man unter anderem im Fahrzeugbau und in der Batterieproduktion braucht, hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt.