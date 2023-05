Inflation: Türkische Zentralbank hebt Leitzins vor Stichwahl nicht an

Hinter dem Kurs der Notenbank steht Präsident Recep Tayyip Erdogan, der sich selbst als „Zinsfeind“ bezeichnet und mit billigem Geld die Wirtschaft anschieben will. Er hat in der ersten Runde der Präsidentenwahl die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Ihm werden aber bei der am Sonntag anstehenden Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Kemal Kilicdaroglu gute Chancen eingeräumt.