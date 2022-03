Inflation über sieben Prozent „Den Konsumaufschwung können wir erst mal vergessen“

Wo sparen die Deutschen, wenn alles teurer wird?

Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Menschen in Zeiten hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit zuerst bei den größeren Anschaffungen sparen. Die alte Küche tut es dann eben noch zwei Jahre länger und auch das neue Auto muss noch warten. Interessanterweise knausern die meisten Leute aber nicht am Urlaub. Schauen Sie sich nur mal die aktuellen Buchungszahlen an! Nach zwei Jahren Pandemie wollen die Leute wieder raus, Krise hin oder her.