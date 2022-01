Inflation Warum die Armen am meisten leiden

Die größte Bedrohung sind Dürren. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind sie verantwortlich für mehr als ein Drittel der Ernteausfälle und der Verluste bei Nutztieren. Aber auch Überschwemmungen, Schädlingsbefall und Waldbrände haben an Intensität und Ausmaß zugenommen. In den kommenden Jahren dürfte der klimabedingte Druck auf die Nahrungsmittelproduktion weiter zunehmen, vor allem in asiatischen und afrikanischen Entwicklungsländern. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit.



Einige andere Faktoren, die zum Anstieg der Lebensmittelpreise beitragen, sind das Resultat politischer und regulatorischer Umstellungen. Dazu zählt der signifikante Anstieg der Vorratshaltung durch Regierungen und Verbraucher, die fürchten, dass neue Covid-19-Wellen die Lebensmittelversorgung beeinträchtigen könnten. Die Erwartung steigender Lebensmittelpreise in der Zukunft wird aufgrund einer höheren aktuellen Nachfrage so zur selbsterfüllenden Prophezeiung.