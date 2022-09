Inflation Warum unsere Lebensmittelpreise doppelt so stark steigen wie in Frankreich

Wie im Vereinigten Königreich ächzen die Konsumenten in ganz Europa unter stark steigenden Lebensmittelpreisen. EU-weit kosten Nahrungsmittel aktuell fast 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Erstaunlich sind dabei allerdings die großen Unterschiede innerhalb der Staatengemeinschaft. So liegt die Inflationsrate bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken laut Eurostat mit gut acht Prozent am niedrigsten in Luxemburg, Frankreich und Irland (Stand August). Die deutschen Konsumenten müssen hingegen eine mit 15,5 Prozent fast doppelt so hohe Inflationsrate für Lebensmittel hinnehmen. Noch stärker leiden osteuropäische Länder wie Litauen und Lettland unter der Teuerung. Die Nahrungsmittelinflation liegt dort bei über 25 Prozent, in Ungarn sogar bei 33 Prozent.