Inflation Wie die Ampel jetzt Beschäftigte entlasten muss

Die Inflation ist spürbar. Und anders als erwartet, halten die Preissteigerungen weiterhin an. Im vergangenen Jahr ist der Verbraucherpreisindex in Deutschland kontinuierlich gestiegen, von einem Prozent im Januar 2021 auf über fünf Prozent im Dezember. Dafür verantwortlich ist unter anderem die ausgelaufene Senkung der Mehrwertsteuer. Außerdem sind die globalen Lieferketten durch die Pandemie immer noch gestört. Dadurch ist das Angebot gesunken und die Preise sind wiederum gestiegen, etwa in der Halbleiterindustrie. Das ist ein normaler Effekt in unserer Marktwirtschaft, der zu einer normalen Steigerung der Inflation führt. Allerdings gibt es noch weitere Preistreiber, die in der Coronapandemie begründet sind.