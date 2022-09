Inflation Wo die Preise derzeit noch sinken

Die massiv gesunkenen Kosten für Personenbeförderungsdienstleistungen sind schnell erklärt: Denn der August war der letzte von drei Monaten, in denen Verbraucher mit dem 9-Euro-Ticket quer durch die Bundesrepublik fahren könnten. Auch die niedrigeren Kosten für Dienstleistungen von Altenwohnheimen stehen mit einem staatlichen Eingriff in Verbindung: Denn seit Anfang des Jahres beteiligt sich die Pflegekasse mit einem Leistungszuschlag an den Kosten für Pflegebedürftige in vollstationärer Pflege. Durch den Zuschuss, den die Pflegekasse an das Pflegeheim zahlt, verringert sich der Eigenanteil der Heimbewohner an den Kosten. Der Leistungszuschlag steigt, je länger ein Pflegebedürftiger in einer Einrichtung wohnt. Für einen Heimbewohner mit Pflegestufe 2 bis 5, der mehr als zwölf Monate in einer Einrichtung lebt, beträgt der Zuschlag 25 Prozent. Bei mehr als 36 Monaten sind es sogar 70 Prozent.