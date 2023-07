Inflation: Zwei-Prozent-Ziel könnte laut EZB-Rat Visco schon früher erreicht werden

Noch sei die Kerninflation „hartnäckig“, das Blatt könnte sich aber bald wenden. „Da wir auch einen erheblichen Rückgang der Energiepreise beobachten, müssen wir davon ausgehen, dass sich dies in den kommenden Monaten, sicherlich bis zum Jahresende, auch in der Kerninflation bemerkbar machen wird“, erklärte Visco am Rande des G20-Treffen im indischen Gandhinagar gegenüber dem Nachrichtendienst Bloomberg. Bei der Kerninflationsrate sind die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet.