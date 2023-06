Inflationsgefälle Inflation in Spanien sinkt unter zwei Prozent

Die Inflation hat sich in Spanien erneut deutlich verlangsamt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Juni nur 1,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch 2,9 Prozent betragen, im Juli vergangenen Jahres vor allem wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sogar über 10 Prozent.