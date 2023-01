Inflationsprognose Darum ist ein Inflationsrückgang noch kein Grund zum Aufatmen

Doch für Entwarnung ist es zu früh: Denn die Preissteigerungen zeigen sich längst nicht mehr nur bei Energie und Nahrungsmitteln, sondern haben die gesamte Volkswirtschaft erfasst. Das zeigt die Kerninflationsrate, die die volatilen Bereiche Energie und Nahrungsmittel ausklammert. Seit Anfang des Jahres hat sich dieser Wert in Deutschland von 2,8 Prozent auf 5,1 Prozent im November fast verdoppelt, in der Eurozone verlief der Anstieg ähnlich von 2,3 auf 5 Prozent. In den USA liegt die Kerninflationsrate aktuell sogar bei sechs Prozent. Das zeigt, dass die Preissprünge längst in der gesamten Wirtschaft angekommen sind und auch Industriegüter und Dienstleistungen teurer und teurer werden. Das hat geld- und fiskalpolitische Folgen: „Die Kerninflation ist schwieriger zu bekämpfen“, warnt Bernd Weidensteiner, Ökonom bei der Commerzbank.