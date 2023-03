Inflationsprognosen Die Teuerung kann bald „klebrig“ werden

Mit Blick auf den Rest dieses Jahres 2023 und Anfang 2024 stechen für mich drei Möglichkeiten hervor. Die erste ist eine geordnete Disinflation. In diesem Szenario sinkt die Inflation kontinuierlich in Richtung des Zwei -Prozent-Ziels der Fed, ohne das US-Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung zu beeinträchtigen. Am Arbeitsmarkt werden übermäßige Lohnerhöhungen vermieden, während eine starke Wirtschaftstätigkeit einsetzt. In Anbetracht der sonstigen wirtschaftlichen Entwicklung würde ich die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios auf 25 Prozent beziffern.