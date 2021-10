Inflationsrate EZB-Chefvolkswirt sieht trotz Inflationsschub keinen Grund zum Handeln

Lane hatte zuvor in einer Eröffnungsrede zu einer Konferenz die Justierung der Anleihenkäufe als ein wichtiges Werkzeug bezeichnet, um die Inflation in Richtung ihrer Zielmarke zu bewegen. Neben dem Zinsausblick könne die Geldpolitik dadurch hinreichend konjunkturstützend gehalten werden. So werde sichergestellt, dass das mittelfristige Inflationsziel erreicht werde. Lane zufolge könnten mit der Kalibrierung die Kreditkosten in der Euro-Zone niedrig gehalten werden. Die Justierung spiele eine wichtige Rolle für die Festlegung der längerfristigen Anleiherenditen, sagte er.