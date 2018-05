Inflationsrate stabil: Nahrungsmittel Preistreiber im Frühling

Trotz gestiegener Lebensmittelpreise bleibt die Inflation in Deutschland vergleichsweise niedrig. Im April lagen die Verbraucherpreise im Schnitt 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent im Euro-Raum an. Dieser Wert gilt als ideal für die Konjunktur, wird aber in der Währungsunion seit langem verfehlt.