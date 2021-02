Inflationsrisiko steigt Die Geldflut schwillt weiter an

Die Geldmenge M1 (Bargeld und Sichteinlagen) legte im Januar sogar um 16,4 Prozent zu. Treiber der gewaltigen Geldschwemme sind die Rettungspakete, mit denen die Regierungen die Coronakrise bekämpfen. Die Geschäftsbanken kaufen die Anleihen, die die Regierungen emittieren und reichen sie an die EZB weiter, die sie im Rahmen ihres Pandemiebekämpfungsprogramms erwirbt. Die Anleihen wandern also vom Staat über die Banken in die Bilanz der EZB. Im Gegenzug fließt frisch gedrucktes Geld der EZB über die Banken an den Staat. Der reicht es in Form von Transferzahlungen, Überbrückungshilfen, Subventionen und Unternehmensbeteiligungen an Unternehmen und Bürger weiter.