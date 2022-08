Inflationsziel: Schweizer Nationalbank: Preisstabilität hat absolute Priorität

Gegenwärtig liegt die Teuerung in dem Land mit 3,4 Prozent auf dem höchsten Niveau seit den 1990er-Jahren. Um die Inflation mittelfristig wieder in den Zielbereich zu drücken, hatte die SNB Mitte Juni die Zinsen um einen halben Prozentpunkt auf minus 0,25 Prozent angehoben. „Der im Bezug zur Inflationsentwicklung vergleichsweise frühe und deutliche Kurswechsel sowie unser Ausblick auf eine mögliche weitere Straffung in naher Zukunft zielten somit darauf ab, die mittelfristige Preisstabilität zu gewährleisten, ohne die Konjunktur allzu stark zu belasten“, erklärte Jordan weiter.