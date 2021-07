Infografik Geldpolitik: Die EZB denkt nicht an den Exit

Trotz des konjunkturellen Aufschwungs hält die Europäische Zentralbank (EZB) unter ihrer Chefin Christine Lagarde an der ultraexpansiven Geldpolitik mit massiven Anleihekäufen fest. Die deutlich steigende Inflation im Euro-Raum betrachten die Währungshüter als ein temporäres Phänomen. Zudem peilt die EZB im Zuge ihrer Strategiereform künftig mit zwei Prozent eine etwas höhere Teuerungsrate an als bisher und will vorübergehende Überschreitungen dieser Zielmarke tolerieren.