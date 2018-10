Insolvenzen Die Krise muss warten

Insolvenzexperten sind skeptisch. Für das kommende Jahr erwarte er keinen dramatischen Anstieg an Unternehmenshavarien, sagt Hans Joachim Weidtmann, der sich als „Head of Intensive Care“ um die Krisenkandidaten der Commerzbank kümmert. Statt eines Flächenbrands rechnet der Experte mit einem punktuellen Anstieg der Insolvenzzahlen, vor allem in jenen Branchen, die unter Überkapazitäten und strukturellen Veränderungen leiden.