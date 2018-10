Investment-Konferenz IWF-Direktorin Lagarde reist nicht nach Saudi-Arabien

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat eine Reise in den Nahen Osten verschoben. Das ging aus einer kurzen Mitteilung eines IWF-Sprechers am Mittwoch hervor, ohne dass weitere Details bekannt wurden. Trotz des Verschwindens des Reporters Jamal Khashoggi hatte Lagarde in der vergangenen Woche beim IWF-Jahrestreffen im indonesischen Bali noch gesagt, sie wolle an einer bevorstehenden Investorenkonferenz in Saudi-Arabien teilnehmen.