Ist der Roboter Ihr Feind? Wer von der Digitalisierung profitiert – und wer verliert

Dies führt zu einem weiteren wichtigen Punkt – der überragenden Bedeutung der Bildung im digitalen Zeitalter. Charakteristisch für Regionen mit geringerem Automatisierungsrisiko seien neben einem höheren Anteil an Dienstleistungsjobs und einem hohen Urbanisierungsgrad auch „ein höherer Anteil von Arbeitnehmern mit Hochschulabschluss“, heißt es in der OECD-Studie. Auch die Weltbank betont in ihrem neuen „Weltentwicklungsbericht“ die Bedeutung des Humankapitals für die Abfederung des Strukturwandels. Demnach seien in den vergangenen 20 Jahren besonders viele Arbeitnehmer in den angelsächsischen Staaten USA, Großbritannien und Australien durch Maschinen ersetzt worden – auch weil es dort an sozialer Absicherung fehle und das Bildungswesen Mängel aufweise. Fehlten Schutzmechanismen und solide Ausbildung, sei es deutlich schwieriger, Industriebeschäftigte umzuschulen und auf technisch anspruchsvollere Stellen zu hieven, warnt die Weltbank.