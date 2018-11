Ist der Roboter Ihr Feind? Wer von der Digitalisierung profitiert – und wer verliert

Was die Jobfolgen der Digitalisierung betrifft, war die Bibel der meisten Arbeitsmarktforscher bislang die Studie „The future of employment“ des schwedischen Ökonomen Carl Benedikt Frey und des Informatikers Michael Osborne von der Universität Oxford. Das Paper stammt aus dem Jahr 2013 und wurde 2017 in einem Fachjournal veröffentlicht. Es rechnet am Beispiel der USA vor, dass 47 Prozent der Arbeitnehmer in Berufen arbeiten, die in den kommenden 10 bis 20 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit von Robotern übernommen werden können. 2015 übertrugen deutsche Ökonomen die Ergebnisse in einer Studie für das Bundesarbeitsministerium auf Deutschland. Ergebnis: Auch hierzulande arbeiten 42 Prozent der Beschäftigten in Berufen mit „hoher Automatisierungswahrscheinlichkeit“.