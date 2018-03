Jahresgutachten des Sachverständigenrats: Wirtschaftsweise kritisieren Bundesregierung und EZB

Miete

Der zweitgrößte Posten auf der Ausgabenliste ist die Miete: Sie macht einen Anteil von 25,9 Prozent aus. Demnach zahlt der Durchschnittsdeutsche für ein durchschnittliches Einzimmerappartement in der Innenstadt 648 Euro Miete pro Monat. Jeweils um die 14 Prozent des Einkommens geht für Verkehrsmittel und Restaurantbesuche drauf. Einen wesentlich geringeren Anteil machen dagegen Nebenkosten (8,6 Prozent), Ausgaben für Sport und Freizeit (5,9 Prozent) und Kleidung und Schuhe (3,3 Prozent) aus.

Jedoch kommt es hier ganz darauf an, wo man lebt. Was in der einen Stadt spottbillig ist, ist in der nächsten furchtbar teuer. Grundsätzlich sind die Lebenshaltungskosten in Frankfurt, Stuttgart und München am höchsten.

Bild: dpa