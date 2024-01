Japan: Japanische Zentralbank hält weiter an ultralockerer Geldpolitik fest

Die Bank of Japan (BoJ) bleibt auf ihrer jüngsten Zinssitzung am Dienstag wie erwartet bei ihrer ultralockeren Geldpolitik. Die Währungshüter um Notenbankchef Kazuo Ueda beschlossen, die Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen beizubehalten. In einem vierteljährlichen Prognosebericht senkte die BoJ ihre Kerninflationsprognose für das im April beginnende Fiskaljahr auf 2,4 Prozent gegenüber den im Oktober prognostizierten 2,8 Prozent.