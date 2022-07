Japanische Wirtschaft Globale Inflation und Weichwährung Yen: Diese toxische Mischung trifft Japans Firmen hart

Allerdings klagt Yanai in Sachen Währung auf hohem Niveau, denn sein Konzern darf sich in diesem Jahr auf erneut rekordhohe Erträge freuen. Der schwache Yen verschafft Uniqlo sogar zusätzlichen Auftrieb, weil man weltweit operiert. Allein in China betreibt der Mutterkonzern Fast Retailing mehr Uniqlo-Läden als in Japan, in Deutschland sind es immerhin 10 Filialen. Durch den Transfer ihrer ausländischen Einnahmen nach Japan steigt der in Yen bilanzierte Gewinn der Gesellschaft. Auf diese Weise verbuchte Fast Retailing allein im ersten Geschäftshalbjahr einen Extraertrag von umgerechnet rund 160 Millionen Euro.