Jens Weidmann Ein Kämpfer für die Geldstabilität dankt ab

In Deutschland erntet Weidmann mit seiner häufig auch öffentlich geäußerten Kritik am ultralockeren EZB-Kurs viel Beifall. In konservativen deutschen Kreisen wurde er deswegen zeitweise als einsamer Rufer in der Wüste porträtiert. In schuldengeplagten südlichen Euro-Ländern wurden seine Positionen dagegen weniger freundlich kommentiert – besonders dann, wenn er in seinen Reden auch Bemerkungen zur Haushaltspolitik einfließen ließ.