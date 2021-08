Jerome Powell in Jackson Hole Die finanzielle Repression setzt sich fort

Eigentlich wollten sich die führenden Zentralbanker der Welt in diesen Tagen persönlich in Jackson Hole, einem pittoresken Tal im US-Bundesstaat Wyoming, zu ihrem jährlichen Get-Together treffen. Doch die auch in den USA um sich greifende Delta-Variante des Coronavirus machte den Notenbankern einen Strich durch die Rechnung. Und so findet das Konklave der Geldhüter in diesem Jahr wie schon im Vorjahr virtuell statt.