Jobsicherung im Abschwung Neue Studie empfiehlt automatisierte Kurzarbeit

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will vorbereitet sein. Ende Oktober, so kündigte Heil es am vergangenen Freitag an, werde er ein Gesetz vorlegen, dass Arbeitnehmer in einer konjunkturellen Krise besser schützt. Auf das Gute-Kita-Gesetz und das Starke-Familien-Gesetz soll nun Heils Arbeit-von-morgen-Gesetz folgen. Heil will unter anderem dafür sorgen, dass die Mechanismen der Kurzarbeit möglichst schnell greifen, wenn es auf dem Arbeitsmarkt konjunkturbedingt bergab geht.