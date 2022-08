Kalte Progression Was wir von Österreich lernen können

Diese Zahl hat es in sich: Über 13 Milliarden Euro könnte der deutsche Fiskus in diesem Jahr zusätzlich einnehmen, ohne an nur einer einzigen Steuerschraube gedreht zu haben. Der lukrative „windfall profit“, den die Bundesbank ermittelte, resultiert aus einem unrühmlichen Mechanismus des Steuersystems, durch den der Staat der arbeitenden Bevölkerung jedes Jahr aufs Neue heimlich in die Tasche greift. Die so genannte „kalte Progression“ tritt ein, wenn Beschäftigte nach einer Lohnerhöhung wegen des progressiven Steuertarifs mehr Steuern zahlen müssen, sich zugleich aber wegen der Inflation weniger leisten können. Das Grundprinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wird dadurch ad absurdum geführt.