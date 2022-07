Kampf gegen die Inflation Das macht die Strategie der EZB so gefährlich

Was viele Ökonomen fast noch mehr sorgt, ist der umstrittene Spagat zwischen Geld- und Fiskalpolitik, den Lagarde nach der Sitzung heute verkünden und erläutern will. Ein neuer „Transmission Protection Mechanism“ soll die Anleiherenditen in der Währungsunion angleichen und vermeintlich ungerechtfertigte und spekulative Veränderungen der Risikoaufschläge einebnen. Die Idee: Steigen die Zinskosten eines Landes stark an, will die EZB in großem Umfang Anleihen dieses Landes aufkaufen, um durch die zusätzliche Nachfrage die Rendite zu drücken. Auf diese Weise setzt die EZB disziplinierende Marktmechanismen außer Kraft und entlastet die Haushalte von hochverschuldeten Staaten wie Griechenland, Spanien oder Italien.