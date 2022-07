Kampf gegen die Inflation Die Autarkie-Illusion

Der Mangel an Babynahrung in den USA erfordert einen ähnlichen Ansatz. Abbott Nutrition, einer von nur vier großen US-Herstellern von Babynahrung, musste im Februar einige Produkte zurückrufen, nachdem in einer Fabrik Spuren von Bakterien entdeckt worden waren. Rückrufe sind an sich nicht ungewöhnlich. Die daraus resultierende akute Knappheit hätte der internationale Handel jedoch größtenteils ausgleichen können.



Lesen Sie auch: Wer bei den Spritpreisen abzockt



Denn auf den internationalen Märkten gab es keinen Mangel an Säuglingsnahrung. Die USA haben jedoch hohe Schranken gegen die Einfuhr von Milchprodukten errichtet. Dazu gehören Zölle, restriktive administrative Hürden und „Buy American"-Regeln. Sie schränken ein Programm der Bundesregierung für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC) ein, das die Hälfte der in den USA verbrauchten Säuglingsnahrung verteilt.