Kampf gegen die Inflation: Umfrage: Bank of England steht vor großem Zinsschritt

Die BoE hat längst die Zinswende eingeläutet und die Kreditkosten seit Dezember bereits fünfmal erhöht. Damit soll verhindert werden, dass sich der Inflationsanstieg in der Wirtschaft festsetzt. Wegen der anhaltend hohen Teuerung in den Vereinigten Staaten hat die US-Notenbank Fed den Leitzins zuletzt sogar zwei Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte nach oben gesetzt.